Bei einer Verkehrskontrolle in der Kirchheimer Straße in Grünstadt ist am Donnerstag gegen 23.40 Uhr der Fahrer eines Mofas aufgefallen. Die Beamten stellten bei dem 36-Jährigen starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemlufttest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Den Mofa-Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.