Ein aufmerksamer Bankangestellter hat einen 70-Jährigen aus Obersülzen am Montag vor einem hohen Geldverlust bewahrt: Wie die Polizei mitteilt, kontaktierte der Mann seine Hausbank gegen 15 Uhr telefonisch und bat um Auszahlung von 65.000 Euro. Da die Sache dem Bankangestellten seltsam vorkam und er von einem Betrugsversuch zum Nachteil des Kunden ausging, kontaktierte er umgehend die Polizeiinspektion Grünstadt. Polizeibeamte suchten den Obersülzer danach sofort bei sich zu Hause auf. Hier bestätigte sich der Verdacht des Bankangestellten: Der 70-Jährige hatte einen Anruf von einem falschen Polizeibeamten erhalten. Der Unbekannte machte ihm weis, dass seine Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und nur durch Zahlung einer Kaution in Höhe von 65.000 Euro vor dem Gefängnis bewahrt werden könne. Die Polizei hat Ermittlungen in dem gescheiterten Betrugsfall aufgenommen.