Wegen einer Betriebsversammlung bleiben das Grünstadter Stadtwerke-Kundencenter, das Stadtwerke-Verwaltungsgebäude und das Schwimmbad Cabalela am Freitag zeitweise geschlossen Schließungen an. Das Bad öffnet lediglich von 14 bis 20 Uhr, die Sauna kann bis 22 Uhr genutzt werden. Das Anlaufstelle für Stadtwerke-Kunden in der Postsraße wäre ohnehin nur vormittags offen und bleibt daher ganz geschlossen. Der Notdienst ist aber unter Telefon 06359 85563 erreichbar.