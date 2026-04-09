Nach dem Start 2024 steht in diesem Jahr die nächste Runde der Betriebsführungen für Jugendliche in Grünstadt an. Viele Unternehmen und Institutionen hätten das Format als wirkungsvolles Instrument erkannt, um mit potenziellen Auszubildenden in Kontakt zu kommen, teilt die Stadtverwaltung mit. Alle Betriebe und Institutionen – auch aus der Verbandsgemeinde Leiningerland – sind eingeladen, sich zu beteiligen und ihre Türen für Jugendliche zu öffnen. Die Führungen sollen nach den Herbstferien stattfinden. Interessierte Betriebe können sich ab sofort über das Anmeldeformular auf der Homepage www.gruenstadt.de unter der Rubrik Ausbildung in Grünstadt für einen Wunschtermin registrieren. Fragen beantwortet Karin Cambeis, Telefon 06359 805510, E-Mail: wirtschaftsfoerderung@gruenstadt.de.