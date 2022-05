Eine 60-jährige Grünstadterin ist Opfer eines Betrugs geworden. Die Polizei teilt mit, dass sich der oder die Täter am Mittwoch, 27. April, via Whatsapp bei der Frau als deren Tochter ausgegeben haben. Die Grünstadterin sei aufgefordert worden, 1450 Euro zu überweisen, was sie dann auch getan habe. Der Täter habe dann noch einige Tage den Kontakt über den Kurznachrichtendienst aufrecht erhalten. Erst dann habe sich herausgestellt, dass die Nachrichten nicht von der Tochter der 60-Jährigen stammen. Die Polizei weist darauf hin, dass insbesondere bei Chats die Identität des Gesprächspartners überprüft werden sollte, bevor etwa Geld überwiesen wird.