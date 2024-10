Von den Konten zweier Menschen aus Grünstadt haben Telefonbetrüger in den vergangenen Tagen große Summe verschwinden lassen: Eine 47-Jährige hat nach Polizeiangaben knapp 10.000 Euro verloren, ein 63-Jähriger sogar um die 50.000 Euro. In beiden Fällen haben die Kriminellen die Opfer angerufen und sich bei ihnen als Mitarbeiter ihrer jeweiligen Bank ausgegeben. Welchen besonders perfiden Trick die Abzocker bei der Frau anwandten, wie man sich schützen kann und ob die Polizei die Region gerade für besonders gefährdet hält: Was Bankkunden nun wissen sollten, steht im ausführlichen Artikel.