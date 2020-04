Nicht zum Zuge gekommen ist am Mittwoch ein Unbekannter, der bei einem Senior in Hettenleidelheim mit dem Enkeltrick versuchte, Geld zu ergaunern. Ein 82-Jähriger erhielt gegen 11.30 Uhr einen Anruf, in dem er gebeten wurde, Bargeld für einen Unfall seines Enkels aufzutreiben. Angeblich benötige dieser in Heidelberg 35.000 Euro für die Schadensregulierung. Der Trick wurde aber durchschaut.