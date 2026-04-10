Ein 42-Jähriger soll eine Bekannte betäubt und vergewaltigt haben. Die Taten liegen Jahre zurück – der späte Prozess am Landgericht Frankenthal brachte nun ein Urteil.

Seit zwei Jahren leide er wieder stark an Angst und habe Depressionen, schildert der 42-Jährige vor Gericht. Den Grund reicht er gleich hinterher: Er wolle endlich wissen, wie sein Schicksal entschieden wird. Seit Jahren warte er nun auf ein Urteil.

Die im Raum stehenden Vorwürfe gegen ihn sind alt. Und sie hängen mit Drogen- und Alkoholkonsum zusammen. 2019 wurden die Wohnräume des Angeklagten im Leiningerland durchsucht. Zuvor hatte der damals schwer methamphetaminsüchtige Mann angefangen, die Droge selbst herzustellen. Als Inspiration soll ihm die US-Serie „Breaking Bad“ gedient haben. In dieser wird ein todkranker Chemiker zum Dealer.

Staatsanwalt: Drei Fälle in zwei Jahren

Bei der Hausdurchsuchung beschlagnahmten die Beamten auch Handy und Computer. Darauf fanden sie Sex-Aufnahmen zwischen dem Mann und einer Frau. In den Aufnahmen berührt er die Frau am Gesäß, während die Betroffene unbeweglich auf einem Sofa liegt.

Für die Staatsanwaltschaft war das ein Fall von sexueller Nötigung. Sie warf dem 42-Jährigen vor, die Frau aus diesem Grund mit Chloroform betäubt zu haben – und das insgesamt dreimal in den Jahren 2018 und 2019.

Gutachten war notwendig

Die Anklage ging 2022 am Landgericht Frankenthal ein, teilte die Pressestelle mit. Danach wurde der Fall aber zunächst nicht weiterverfolgt. Der Grund: Andere Fälle hatten Vorrang. 2023 kam es dann zum Prozess gegen den Angeklagten. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits eine Bewährungsstrafe wegen Drogeneskapaden bekommen. Nun musste er sich den Vergewaltigungsvorwürfen stellen. Das theoretische Strafmaß dafür ist hoch: Bis zu fünf Jahre standen bei einer Verurteilung wegen lebensgefährdender Vergewaltigung im Raum. Doch es gab offene Fragen zu klären. Galt das mutmaßlich genutzte Chloroform beispielsweise als Waffe? Und war der Angeklagte zum Tatzeitpunkt wegen Drogen überhaupt schuldfähig? Um das festzustellen, brauchte es ein psychologisches Gutachten. Dafür hätte ein Psychiater den Angeklagten untersuchen müssen.

Letztlich wurde das Verfahren ausgesetzt. Rechtsanwalt und Verteidiger Sebastian Göthlich äußerte damals, dass sein Mandant plane, den Geschlechtsverkehr mit der Frau einzuräumen – der einvernehmlich gewesen sei. Sollte die Betroffene das bestätigen, dann, so der damalige Vorsitzende Richter des Schöffengerichts, Karsten Sauermilch: „Wenn das der Fall ist, dann haben wir keinen Fall.“

Angeklagter: „Ich war Quartalssäufer“

Doch bis zu einem neuen Prozess sollte Zeit vergehen – erst im April dieses Jahres wurde ein Termin festgesetzt. Die Verzögerungen kamen, weil unter anderem ein neuer Vorsitzender Richter übernahm, so die Pressestelle.

Bei der Verhandlung im April schilderte der Angeklagte dem neuen Vorsitzenden, Jürgen Häbe, seinen Werdegang mit Drogen. So habe er mit 13 Cannabis geraucht und getrunken. Durch Methamphetamin, auch Crystal Meth genannt, schlief er teilweise nur ein Mal pro Woche. Mit 23 sei er süchtig nach Alkohol gewesen. „Früher habe ich Bier getrunken, später Wodka. Ich war Quartalssäufer.“

Urteil gefallen

Erst nach der Hausdurchsuchung machte er einen Entzug und eine Therapie. Seitdem lebe er – mit kleinen Ausrutschern – sauber. Aus ursprünglich vier Verhandlungstagen wurde dann nur einer. Erstmals trat die Betroffene, eine 35-jährige Frau, in den Zeugenstand. Sie hätte bereits im März 2024 aussagen sollen, doch dazu kam es nicht, weil das Verfahren ausgesetzt wurde.

Ihre Aussage fand ohne die Öffentlichkeit statt. Im Anschluss verkündete Richter Häbe, dass die Zeugin im „Sinn des Angeklagten“ ausgesagt habe. Der 42-Jährige wurde freigesprochen. Anwalt Göthlich machte im Nachgang deutlich, dass sein Mandant auf seine Aussagen aus dem Ermittlungsverfahren verwiesen habe. Diese hätten sich während der Beweisaufnahme bestätigt. „Es lag kein strafbares Verhalten vor.“ Daraus lässt sich schließen: Die Zeugin muss die Angabe des Angeklagten bestätigt haben, dass der Geschlechtsverkehr einvernehmlich war. In den Worten des ehemaligen Vorsitzenden Richters Sauermilch bedeutet das: Es lag damit kein Fall vor.