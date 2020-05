Ab Dienstag werden am Kreiskrankenhaus in Grünstadt die Besuchsmöglichkeiten gelockert. Wie das Krankenhaus mitteilt, darf jeder Patient ab Dienstag täglich eine Stunde von einer Person besucht werden. Das dürfen etwa Eltern sein, die ihr minderjähriges Kind besuchen sowie Ehegatten, Lebenspartner, Verlobte, nahe Angehörige oder nahestehende Personen. Ausnahmen gelten für Bereiche, in denen Covid-19-Patienten oder Verdachtsfälle behandelt werden. „Nur in wenigen Ausnahmesituationen, etwa zur Begleitung von Geburten oder der Begleitung von Schwerkranken oder Sterbenden, wird in Abstimmung mit den Ärzten oder Pflegekräften der Station auch in diesen Bereichen der Besuch ermöglicht“, so das Krankenhaus.

Menschen, die selbst an Covid-19 erkrankt sind, in den letzten vier Wochen Kontakt zu einem Covid-19-Patienten hatten oder an akuten Erkältungssymptomen leiden, dürfen nicht zum Besuch kommen.

Besuche sollten grundsätzlich zwischen 15 und 19 Uhr stattfinden. Wer einen Patienten besuchen möchte, muss das mit ihm abstimmen. Der Patient muss den Besuch dann spätestens am Vortag um 16 Uhr der Station melden.

Auch der genaue Ablauf des Besuchs ist geregelt. Das Krankenhaus schreibt dazu: „Vor dem Betreten des Kreiskrankenhauses wird jeder Besucher über das hygienisch korrekte Verhalten informiert. Zudem müssen Besucher einen Besucherfragebogen ausfüllen, in dem Kontaktdaten, der Gesundheitszustand und mögliche Kontakte zu COVID-19-Infizierten abgefragt werden. Bei der Zutrittskontrolle wird die Körpertemperatur gemessen und notiert. Sie bekommen als Besucher am Eingang des Kreiskrankenhauses einen Mund-Nasen-Schutz ausgehändigt. Diesen müssen Sie während des gesamten Aufenthalts im Kreiskrankenhaus tragen.“

