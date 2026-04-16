Die RHEINPFALZ gibt es gedruckt, digital, zum Hören – und neuerdings auch auf drei Rädern. Seit einiger Zeit ist das RHEINPFALZ-Infomobil in der Pfalz unterwegs, das Sie, liebe Leserinnen und Leser, ganz in Ihrer Nähe entdecken können. Auf Märkten, Parkplätzen oder bei besonderen Veranstaltungen. Die Mitarbeiter des Verlags und der Redaktion freuen sich, mit Ihnen in den Austausch zu kommen. Gern beantworten wir Ihnen Fragen zur digitalen und gedruckten Zeitung, zu unseren Inhalten, dem Mehrwert des Digitalabos und anderer Vorteile. Unter anderem werden unser Redaktionsleiter Christoph Hämmelmann, seine Stellvertreterin Mareike Keiper, die Redakteurin Silke Bauer und die Redaktionsassistentin Jenny Bauer vor Ort sein. Sie wollen wissen, was in Grünstadt und dem Leiningerland passiert, welche Themen die Menschen bewegen und worüber die RHEINPFALZ Ihrer Meinung nach berichten müsste. Über das Neueste, Relevanteste und Spannendste aus der Region können wir nur schreiben, wenn wir davon erfahren. Deshalb: Sprechen Sie uns an! Und wenn Sie möchten, helfen wir Ihnen, alle Funktionen der digitalen RHEINPFALZ kennenzulernen oder unsere Zeitungs-App auf Handy oder Tablet zu installieren. Sie finden uns am Samstag, 18. April, von 10 bis 12 Uhr, am Luitpoldplatz in Grünstadt, gegenüber des Jost-Eingangs.