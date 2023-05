Mara Griebe (Jahrgang 2006) vom Schwimmclub Delphin Grünstadt belegte auf den süddeutschen Meisterschaften in Heidelberg die Plätze 12 und 13 über 50 und 100 Meter Freistil. Griebe war die einzige Vertreterin des SC bei den Wettkämpfen.

Rund 500 Teilnehmer absolvierten am Wochenende bei den süddeutschen Meisterschaften in Heidelberg circa 1700 Starts.

Obwohl Mara Griebe bei ihren Einsätzen am Olympia-Stützpunkt in Heidelberg die Endläufe recht deutlich verpasst hat, zeigte sich ihr Trainer Michael Dietz sehr zufrieden mit der Leistung der Grünstadterin. Über 100 Meter Freistil habe Griebe mit 1:02,27 sogar eine persönliche Bestzeit geschwommen. Ihre alte Bestmarke habe sie damit um 0,4 Sekunden unterboten, freute sich ihr Coach. Trotzdem habe die Zeit nicht ausgereicht, um unter die besten acht Schwimmerinnen und damit in den Endlauf zu kommen.

0,37 Sekunden über der Bestzeit

Auf der Strecke über 50 Meter Freistil sei Mara Griebe dann 0,37 Sekunden über ihrer Bestzeit geblieben. Sie schlug in Heidelberg mit einer Zeit von 29,06 Sekunden an.

„Obwohl wir mit unserem Verein in Grünstadt nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie einen guten Neustart hingelegt haben, besteht nach wie vor noch Trainingsrückstand“, sagte Dietz. In der Spitze sei der Grünstadter Verein nur dünn besetzt. Doch im Nachwuchsbereich laufe es wieder ordentlich.