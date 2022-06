In dem Fall der bestohlenen Witwe in Grünstadt, die am Tag der Beerdigung ihres Mannes aufgeschlitzte Trauerkarten ohne Geld in ihrem Briefkasten fand, laufen die internen Untersuchungen bei der Post noch. Darüber hat Pressesprecher Heinz-Jürgen Thomeczek auf Anfrage informiert. „Die Nachforschungen laufen noch“ – bis wann, das sei noch offen. Die 79-Jährige vermutet, dass „jemand von der Post“ im April die als Trauerkarten zu erkennenden Briefe geöffnet und Scheine daraus gestohlen hat. Neun frankierte und von der Post abgestempelte Umschläge hatte sie geöffnet im Briefkasten gefunden, während andere Karten ohne Postversand unversehrt geblieben waren. Der Fall hatte bei RHEINPFALZ-Lesern für Empörung gesorgt, spontan wurde eine Spendenaktion angeboten. Die Witwe und ihre Tochter bedankten sich ausdrücklich dafür, entschieden aber zugleich: „Das können wir nicht annehmen.“