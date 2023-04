Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Abstandsregel, Verbot von Menschenansammlungen oder Schließung von Leichenhallen: Auch Beerdigungsinstitute haben auf die veränderte Form von Begräbnissen reagieren müssen. „Manchmal müssen selbst wir mit den Tränen kämpfen“, sagt eine der ersten Ansprechpartner für Angehörige.

So viel vorweg: Im Leininger Land ist bei Beerdigungen noch einiges möglich, was bei unseren Nachbarn in Worms, Frankenthal oder Kaiserslautern schon als absolut