Mittlerweile weiß die Stadt Grünstadt, wie teuer sie der zusätzliche Flut-Schutz für den Leininger Oberhof kommen wird. Er ist bis vor etwa einem Jahr aufwendig saniert worden. Erst in der Endphase der Arbeiten veröffentlichte das Land dann laut Stadtverwaltung neue Sturzflut-Gefahrenkarten. Ihnen zufolge steht das Barock-Palais in einem Innenstadt-Bereich, der bei Starkregen besonders gefährdet ist: Bis zu einem halben Meter hoch könnten sich Wassermassen dort anstauen. Also sollen nun Kellereingänge sowie -fenster und Lichtschächte besser gesichert werden. Laut Prognose aus dem Rathaus war dafür mit Kosten von etwa 55.000 Euro zu rechnen. Den mittlerweile eingegangenen Angeboten zufolge reichen aber gut 37.000 Euro. Der Rat hat die Auftragsvergabe gebilligt. Klaus Stemler (SPD) mahnte allerdings: Mit regelmäßigen Kontrollen müsse sichergestellt werden, dass sich der im Keller ohnehin schon vorhandene Schimmel nach der Abdichtung des Souterrains nicht noch weiter ausbreitet.