Der TuS Sausenheim ist eine große Last los: Er verkauft das Dorfgemeinschaftshaus, das dem Verein aufgrund seiner hohen Reparatur- und Unterhaltungskosten zu teuer wurde. Alleine der Austausch der Heizung würde mit 25.000 Euro zu Buche schlagen. Das Gebäude dient allerdings auch als Domizil für andere Vereine und Treffpunkt der Einwohner. So nutzten es neben der Stadt die Bauern- und Winzerschaft Grünstadt-Sausenheim und der Männergesangverein Liederkranz 1846 für ihre Treffen. Wo die Nutzer künftig unterkommen, wer der Käufer ist und was er vorhat: zum ausführlichen Artikel geht’s hier.