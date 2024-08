Frischer Unfallschaden an der linken Seite der Frontstoßstange sowie am Kotflügel ihres Seat Ibiza: Das hat eine 26-Jährige entdeckt, nachdem sie ihren Wagen am Samstag um 6.45 Uhr in der Grünstadter Straße in Obrigheim geparkt hatte und um 12.30 Uhr zu ihm zurückgekehrt war. Die Polizei vermutet: Der Verursacher hat ihn mit seinem Wagen im Vorbeifahren gestreift. Hinweise an die Inspektion Grünstadt, Telefon 06359 93120, E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.