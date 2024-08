Grünstadter Zeitung – Grünstadt, Anfang August 1924. Der Opfergedenktag (zehn Jahre Ausbruch des 1. Weltkrieges) wurde lediglich durch außerordentlich stark besuchte Gedächtnisgottesdienste in der evangelischen und katholischen Kirche feierlich begangen, wo die Herren Stadtpfarrer Dörr und Argus in ergreifenden Predigten unserer toten Helden gedachten. Das beabsichtigte Trauergeläute musste aus besonderen Gründen unterbleiben (verboten von der französischen Besatzungsbehörde). Am vorgestrigen Sonntag wurde [...] auch in der hiesigen Synagoge bei außerordentlich starkem Besuch der gefallenen Helden gedacht. In Vertretung des abwesenden Kantors gedachte der Vorsitzende des Synagogenrates der Toten und verlas anschließend ein von dem Bezirksrabbiner zum Gedenktag verfasstes Gebet.