Der zweite Versuch: Im April fand die erste Berufswahlmesse im Evangelischen Gemeindehaus in Eisenberg statt. 18 Aussteller waren damals bei der Messe für Ausbildungsberufe dabei und stellten mehr als 70 Berufe vor, lockten so rund 250 Besucher an. „Die teilnehmenden Betriebe, haben sich direkt dafür entscheiden im Herbst nochmals eine Messe durchzuführen“, sagt Messe-Organisator Christopher Krill. Diese findet am Donnerstag, 29. September, 10 bis 17 Uhr, sowie am Freitag, 30. September, 9 bis 15 Uhr,im Evangelischen Gemeindehaus statt. „Wir haben diese Tage bewusst gewählt, damit Schüler gegebenenfalls im Klassenverbund die Messe besuchen können“, so Krill. Diesmal sind sogar 21 Anbieter dabei, darunter etwa die Gießerei Gienanth, der Automobilzulieferer Borg Warner, die Südzucker GmbH, die Walther-Werke, der Zement- und Baustoffhersteller Dyckerhoff oder auch die Polizei Kirchheimbolanden. Wer mag, kann sich an den diversen Infoständen zum Ausbildungsangebot informieren. Unser Bild entstand übrigens bei der Berufswahlmesse-Premiere an einem sogenannten Ausbildungstruck, der vor dem Gemeindehaus Interessierte anlockte.