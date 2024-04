Die Inspektion Grünstadt will junge Leute bei einem Berufsinformationstag für die Arbeit bei der Polizei interessieren. Die Beamten stehen am Mittwoch von 15 bis 18 Uhr für Fragen bereit, sie wollen einige Seiten des „vielfältigen, krisensicheren und spannenden Jobs“ aber auch anschaulich vorführen. Also werden sie zum Beispiel die schwere Schutzausrüstung zeigen, mit der sie sich für besonders gefährliche Einsätze wappnen. Beamte der Hundestaffel werden demonstrieren, wie sie mit vierbeinigen Kollegen zusammenarbeiten. Und die Interessenten sollen sich auch selbst ausprobieren dürfen: etwa, in dem sie Spuren sichern und die eigenen Fingerabdrücke nehmen.