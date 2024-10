Beim „Berufsfeuerwehrtag“ hat die Wehr Kirchheim-Kleinkarlbach ihre Bambini- und Jugendtruppe 24 Stunden lang immer wieder auf Trab gehalten.

Ziel dabei war, den acht Mädchen und 13 Jungen, Einblick in die unterschiedlichen Einsatzbereiche der Feuerwehr zu geben. Nachdem sie ihre Schlafplätze im Feuerwehrhaus eingerichtet hatten, gab’s auch gleich den ersten Einsatz: Tierrettung. „Hierbei mussten der ,Feuerwehrigel’ aus einem Kellerloch und ein kleiner Hund von einer Lampe am alten Feuerwehrhaus in Kleinkarlbach gerettet werden“, erzählt Feuerwehrfrau Maria Rückert. Außerdem stand auf dem Programm: das Löschen eines brennenden Palettenhauses am Grünabfallplatz in Kleinkarlbach, der Umgang mit der Wärmebildkamera in einem verrauchten Raum und die Suche nach Verletzten im Wald. Die Nacht verlief dann ohne weitere Einsätze, doch am Sonntagmorgen ging es noch im Schlafanzug wieder in die Uniformen. Szenario diesmal: Am Autohof hat eine Brandmeldeanlage Alarm geschlagen. Rückert sagt: „Zwischen den Einsätzen wurde selbstverständlich viel gespielt und beim gemeinsamen Essen und Toben das Teamgefühl gestärkt.“