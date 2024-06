Hinter die Kulissen von Ausbildungsbetrieben schauen, die Arbeit dort live erleben, mit Azubis sowie dem Unternehmer reden und dabei erkennen, welcher Beruf für einen persönlich infrage kommen könnte – das möchte die Grünstadter Verwaltung künftig Schülern ermöglichen. Um den Bedarf für diese Art der Unterstützung zu ermitteln, hat die für die Wirtschaftsförderung zuständige städtische Mitarbeiterin Karin Beck knapp 200 Firmen angeschrieben. „26 haben ihr Interesse bekundet“, berichtet sie von dem Projekt, das in Kooperation mit drei Unternehmen und der IGS Grünstadt als wiederkehrende Veranstaltungsreihe entwickelt worden ist. Die Initiative soll bei einem Infoabend am Montag, 1. Juli, ab 19 Uhr im Weinstraßencenter vorgestellt werden. Interessierte Unternehmen bittet Beck zur besseren Planung der Veranstaltung um Anmeldung bis Mittwoch, 26. Juni, unter der Telefonnummer 06359 805 510 oder per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@gruenstadt.de.