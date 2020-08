Bernd John (RVE Rodenbach) holte beim Bergzeitfahren in Bad Herrenalb aufgrund seines Altersbonus den fünften Platz von insgesamt 30 Startern. „Da die besten Bergfahrer aus dem süddeutschen Raum da waren, bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, sagte der Tiefenthaler, Jahrgang 1950. Die 6,5 Kilometer lange Strecke mit 455 Höhenmetern fuhr John in einer Nettozeit von 23:15 Minuten. Für ihn geht es nun, was die Wettkämpfe angeht, mit dem Schauinslandkönig bei Freiburg weiter.