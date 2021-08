Beim 20-Kilometer-Einzel-Zeitfahren in Ebertsheim-Rodenbach, das vom RVE am Samstag veranstaltet wurde, drehte Bernd John die schnellste Runde.

Bei angenehmem Wetter machte sich um 7:01 Uhr als erster Starter Franz Hieber, RTF-Fachwart des Pfälzischen Radfahrerbundes, auf die Strecke, berichtet im Nachgang der RVE-Vorsitzende Albert Diemer.

Wegen der innerörtlichen Baustelle in Rodenbach wurde eine Umleitung gefahren, die die Gesamtstrecke auf 21 Kilometer verlängerte. John schaffte sie mit der besten Tageszeit von 30:47 Minuten, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 42 Kilometern pro Stunde entspricht. Bernd John, Vierter im WM-Senioren Zeitfahren von 2019, ist in bester Form für die WM am 28. August in St. Johann (Österreich).

Ergebnisse

Schüler U17: Milan Schlamp 43:12; Amateure: Jahn Nößler 44:10; Senioren 3: Dino Schlamp 30:18; Erwin Nößler 38:13; Michael Hausen 39:00; Senioren 4: Bernd John 30:47; Franz Hieber 40:01; Rainer Simgen 40:18; Senioren 5: Werner Gaub 39:23; Hans-Joachim Brunner 50:00.