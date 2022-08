Bernd John aus Tiefenthal, der für den Radfahrverein Einigkeit Rodenbach startet, kam beim Zeitfahren der Masters Weltmeisterschaft in St. Johann in den Kitzbüheler Alpen in der Altersklasse 70 bis 74 Jahren auf den zweiten Platz. Es ist sein bisher größter Erfolg.

Die Distanz über 20 Kilometer sei relativ flach. Rund 250 Höhenmeter gebe es zu überwinden. Etwas anstrengender sei die Rückfahrt nach der Spitzkehre nach zehn Kilometer gewesen, weil danach der Gegenwind den Fahrern zu schaffen machte, berichtet John. Erfreulich sei der Erfolg, weil die Vorbereitung nicht optimal gewesen sei: „Ich hatte eine schlechte Nacht vor dem Wettbewerb.“ Doch habe er sich im Vorfeld schon Hoffnung auf einen Podestplatz gemacht. Insgesamt waren in dieser Altersklasse 19 Fahrer am Start. John absolvierte die Strecke in 28:59 Minuten. Der Weltmeister Jac Roemermann aus Holland, Favorit des Rennens, war 23 Sekunden schneller.