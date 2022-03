Das Backteam des Sportvereins Obersülzen wird sich für den guten Zweck erneut eine Nacht um die Ohren schlagen: Am kommenden Freitagnachmittag wird begonnen, in der Küche der Clubgaststätte 1000 Berliner zu produzieren. „Wir sind gerade am Tüfteln, ob wir mit gelber und blauer Lebensmittelfarbe Ukrainer daraus können“, erzählt SVO-Vorsitzender Norbert Bölger. Denn der Verkaufserlös der Aktion „11e, die helfe“ soll über den Bad Dürkheimer Augenarzt Michael Zaczkiewicz an die Ukraine gespendet werden. Der Mediziner unterstützt mit dem Freundeskreis Nadija die Behinderteneinrichtung Dzherelo, ein Heim für spastisch gelähmte Kinder in Lemberg. Elf Gebäckstücke werden für jeweils 9,11 Euro abgegeben: Samstag, 12. März, ab 9 Uhr. Bestellungen per E-Mail an sportverein@sv-obersuelzen.de oder per Telefon 0172 9731083 beziehungsweise 06359 1251.