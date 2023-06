Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Bergmanns-Blasorchester probt derzeit fleißig für sein Jahreskonzert „Schall in de Hall“. Rund 35 Musiker werden am Samstag in der Festhalle auf der Bühne sein und wollen unter der Leitung von Dirigent Markus Eichinger für einen abwechslungsreichen Abend sorgen.

Bevor Markus Eichinger den Dirigentenstab schwingt, prüft er zunächst mit einem Stimmgerät alle Instrumente der Musiker. Keine fünf Minuten später kann es dann auch