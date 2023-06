Ein 28-jähriger VW-Fahrer ist am Mittwoch gegen 23 Uhr in Neuleiningen von der Polizei angehalten und kontrolliert worden. Nach Angeben der Beamten ergaben sich während der Kontrolle Hinweise auf einen vorangegangenen Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum des Autofahrers. Es wurde ein Drogentest gemacht, und der reagierte positiv auf THC. Weiterfahren durfte der junge Mann daher nicht. Stattdessen wurde ihm eine Blutprobe entnommen und es wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.rhp/yns