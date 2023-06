Bei einer Verkehrskontrolle in der Grünstadter Carl-Zeiss-Straße haben Polizisten am Donnerstag zur Mittagszeit einen E-Scooter-Fahrer gestoppt. Der 24-Jährige wirkte auf sie wie jemand, der Drogen genommen hat. Ein Schnelltest schlug auf Amphetamin an. Der Mann durfte nicht weiterfahren und musste zur Blutprobe, nun laufen gegen ihn Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und eines Drogendelikts.