Udo Merker hat einst Dart beim TV Colgenstein-Heidesheim groß gemacht. So steht es um sein sportliches Erbe.

Vor 20 Jahren hat Udo Merker die Abteilung Dart beim TV Colgenstein-Heidesheim ins Leben gerufen. Mittlerweile ist er gestorben, in Erinnerung an ihn hat nun ein Benefizturnier stattgefunden. Dabei wurden rund 640 Euro erspielt, welche an den Förderverein der Kita „Eisbachbande“ gespendet werden. Die Freude bei Kita-Leiterin Melanie Selinger ist groß: „Das Geld können wir gut gebrauchen.“ Für Turngeräte und Kinderfahrzeuge wie etwa Dreiräder soll das Geld verwendet werden, ergänzt Ortsbürgermeisterin Nicole Eicher ( FWG).

Derzeit hat die Dart-Abteilung rund 40 Mitglieder. Diese spielen in sechs Mannschaften: drei Gruppen in der Kurpfalzliga (KPL), die anderen im Deutschen Sportautomatenbund (DSAB). Abteilungsleiter Mirko Sander freut sich über neue Mitglieder und sagt: „Wer für eine Sache brennt, kann in einem anderen auch ein Feuer entfachen.“ Dies habe auch Udo Merker stets getan und mit viel Engagement die Abteilung ausgebaut. So sei 2008 ein Raum fürs Dartspiel angebaut worden.

Beim Benefizturnier seien 48 Teilnehmer am Start gewesen und auch die 19. Dart-Open des TV Colgenstein-Heidesheim sei bestens angekommen, erzählt Sander, der mit seinem stellvertretenden Abteilungsleiter Kai Hartmann die Geschicke der Abteilung lenkt. Die beiden loben den großen Zusammenhalt der Vereinsmitglieder. „Es besteht eine gute Gemeinschaft“, sagt Sander. Dies bestätigt auch Gerhard Blüm, seit 22 Jahren in unterschiedlichen Positionen im Vorstand tätig.

Derzeit ist Blüm, der zehn Jahre als Vorsitzender fungierte, für die Hauptkasse zuständig. Der aktuell rund 640 Mitglieder starke Verein mit seinen 16 Abteilungen wachse zunehmend. „Wir betreuen rund 140 Kinder. Unsere Trainer werden extra ausgebildet und haben einen Trainerschein“, berichtet Blüm. Aufgrund der großen Nachfrage und der zahlreichen Kurse werde neben der Hans-Stein-Turnhalle ab Nachmittag auch die Schulturnhalle genutzt, da das Vereinsgebäude bereits ausgelastet sei.

Wer gerne einmal Dart ausprobieren möchte, kann in der Hans-Stein-Turnhalle in Colgenstein montags, dienstags oder donnerstags ab 18 Uhr vorbeischauen.