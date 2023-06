Die Johar-Gesellschaft lädt ein nach Neuleiningen zum achten sommerlichen Benefizkonzert für Asha Vihar – Ort der Hoffnung, ein Entwicklungshilfeprojekt mit einem Krankenhaus im Nordosten Indiens. Schwerpunkte sind die humanitäre Hilfe und die ganzheitliche medizinische Versorgung der Menschen dort. Die Veranstaltung am Samstag, 17. Juni, beginnt um 16 Uhr, das Konzert um 18 Uhr. Es spielt die Gruppe So what?!. Das Repertoire der sechs Musiker Rainer Feser (Keyboard), Franz Müller (Gesang), Markus Adler (Bass), Wolfgang Thomeczek (Drums), Silke Egeler-Wittmann (Saxofon) und Andreas Hecht (Gitarre) umfasst Jazz, Rock, Pop und Blues. Das Konzert findet statt bei Familie Zelinski im alten Pfarrgarten neben der katholischen Kirche, bei Regen im Dorfgemeinschaftshaus. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten. Die Veranstaltung wird unterstützt von der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Grünstadt und der VG Leiningerland. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Voranmeldung erbeten bis Samstag, 10. Juni, bei Monika und Thomas Zelinski, Telefon 06359 205337, Mail: t_zelinski@web.de.