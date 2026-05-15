Im Innenhof von Brauart Sausenheim hat am Sonntag die Band „SoWhat?!“ ein Benefizkonzert für die Grundschule am Ritterstein in Grünstadt gespielt. Bei bestem Wetter gab es für die Besucher dort ein Musikprogramm. Ein Höhepunkt war dabei ein Set mit Songs der Kölsch-Rock Gruppe „ BAP“. Bei einem Besuch der Bandmitglieder Wolfgang Thomeczek und Rainer Feser in Köln hat BAP-Chef Wolfgang Niedecken vom geplanten Benefizkonzert erfahren und die ausgewählten BAP-Titel genehmigt. Außerdem war er erster Spender. Die Leiterin der Grundschule am Ritterstein, Kea Jakobi, bedankte sich bei allen, die zum Gelingen beigetragen haben. Am Ende kam nach einer Sammlung im Hof eine Summe von 1100 Euro zusammen, die zum Bau eines„Traumhauses“ im Schulgarten genutzt werden sollen.