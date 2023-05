Am morgigen Samstag ist es wieder so weit: Das Wirtschaftsforum Innenstadt lädt im Herzen Grünstadts zum Aktionstag „Bella Italia“ ein. Zwischen 10 und 16 Uhr gibt es Gutes zu essen aus dem Stiefelstaat, unter anderem am Stand von Vito (im Bild sein Sohn Salvatore und links seine Ehefrau Rosetta), bei den Tiefenthaler Landfrauen und bei Konditormeister Hans-Jürgen Roos. Ab 10.30 Uhr sorgen Folkloretänzer aus Apulien sowie die TSG-Blaskapelle Grünstadt für Unterhaltung. Auch Oldtimerfreunde kommen auf ihre Kosten, denn der Fiat-Spider-Club aus Worms und das Motorrad- und Technikmuseum Leiningerland aus Quirnheim stellen einige ihrer Schätze aus. Darüber hinaus gibt es zwei Beratungsangebote auf dem Schillerplatz. Zum einen sind Beamte von der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen vor Ort und klären darüber auf, wie man sich vor Internetkriminalität am besten schützt. Zum anderen parkt dort ein lilafarbener Bus, der Pflegewegweiser. In und an dem Fahrzeug gibt es kostenfreie und neutrale Informationen, um sich im Dschungel der Hilfs- und Betreuungsangebote zurechtzufinden.