Ein 42-jähriger Lastwagenfahrer ist in der Nacht zu Sonntag in seinem Lastwagen bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen und mit einem Werkzeug verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen 23 und 1 Uhr, der Mann schlief zu der Zeit im Führerhaus seines unverschlossenen Lkw auf einem Autohof. Der belarussische Staatsangehörige äußerte laut Polizei einen vagen Tatverdacht, da er vor der Tat mit zwei ukrainischen Lkw-Fahrern aufgrund des Ukraine-Krieges in Streit geraten war. Diese sollen in einem Lkw mit polnischen Kennzeichen unterwegs sein. Eine weitere Beschreibung war dem Geschädigten nicht möglich. Die Polizei Grünstadt bittet unter Telefon 06359 93120 um Hinweise auf die Täter.