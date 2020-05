Nachdem sich die Polizei mit einem öffentlichen Aufruf samt Phantombild an die Bürger gewandt hat, sind gut ein Dutzend Hinweise eingegangen, die dabei helfen könnten, eine Straftat vom 3. Mai aufzuklären. Wie gestern berichtet, hatte sich an dem Tag auf der Königswiese in Obrigheim ein Mann vor einem elfjährigen Mädchen entblößt und an seinem Geschlechtsteil herumgefingert. Die Bitte um Hinweise aus der Bevölkerung verfehlte ihre Wirkung nicht: Nach Angaben des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen ist zwar noch kein Täter ermittelt, die Beamten gehen den Hinweisen aber momentan nach. Der Vorfall sei bereits am Abend des Tattags gemeldet und umgehend mit der Fahndung begonnen worden, erklärt ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Dass zwischen dem Ereignis und dem öffentlichen Aufruf rund drei Wochen vergangenen sind, liege daran, dass die Beamten erst allen vorhandenen Hinweisen nachgegangen seien und ein Phantombild angefertigt werden sollte. Allgemeine Täterbeschreibungen seien oft zu abstrakt, um Hinweise von möglichen Zeugen zu erhalten, deshalb sollte in diesem Fall etwas Konkretes mitgeliefert werden. Die Täterbeschreibung lautet wie folgt: etwa 1,70 Meter groß, normale Statur, eine schwarze Wollmütze und schwarze Bekleidung. Außerdem hatte der Mann einen runden Kopf, eine große Nase und Schmutz oder Hautverfärbungen an seinen Wangen. Hinweise weiter an die Kriminalpolizei in Neustadt unter Telefon 06321/8540 oder E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de.