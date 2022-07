In Grünstadt wird über eine weitere Form der Kinderbetreuung nachgedacht: „Im Moment gibt es Bestrebungen, dass man eine Wald-Kita errichtet“, berichtete Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) bei der Stadtratssitzung am Dienstagabend. Die Initiative sei von Eltern und Erzieherinnen gekommen, es hätten bereits erste Gespräche mit dem Landes- und dem Kreisjugendamt stattgefunden. Man befinde sich aber in einer Anfangsphase, nach der Sommerpause will die Verwaltung den Stadtrat ausführlicher über den Sachstand informieren. Zu den möglichen Standorten gebe es noch keine Festlegung: „Es sind verschiedene Standorte im Gespräch.“ Die ehemalige Gaststätte Parkschenke auf dem Grünstadter Berg, die leer steht und grundsaniert werden müsste, sei einer davon – allerdings könne man sich „wesentlich günstigere“ Standorte vorstellen.