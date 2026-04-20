Ein Autofahrer ist am Samstagmittag in Grünstadt bei einer Kontrolle positiv auf THC getestet worden. Nach Angaben der Polizei stellten die Beamten bei dem 51 Jahre alten Mann Auffälligkeiten fest, die auf vorherigen Drogenkonsum hindeuteten. Ein Schnelltest reagierte positiv auf THC. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, deren Untersuchungsergebnis klärt, in welcher Konzentration der Cannabiswirkstoff im Blut nachweisbar war. Dieser Wert ist für das Ordnungswidrigkeitenverfahren maßgeblich. Ab 3,5 ng/ml im Blut drohen ein Bußgeld, ein Fahrverbot und Punkte im Fahreignungsregister.