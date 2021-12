Ein 31-Jähriger aus dem Raum Grünstadt, der auf einem E-Scooter in der Sausenheimer Straße unterwegs war, ist am Samstag gegen 22.40 Uhr in eine Verkehrskontrolle geraten. Dabei haben die Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt festgestellt, dass sein Gefährt nicht mit einem Versicherungskennzeichen versehen und damit auch nicht versichert war. Darüber hinaus war bei dem Mann Haschischgeruch wahrzunehmen. Die Polizisten haben ihn deshalb genauer unter die Lupe genommen. Bei der Leibesvisitation wurde eine geringe Menge Marihuana gefunden. Die Droge wurde sichergestellt. Da der 31-Jährige drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte, haben ihn die Beamten eingehend befragt und schließlich räumte er den vorangegangenen Konsum ein. Der Mann wurde zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Rollerfahrer erwarten nun Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Pflichtversicherungsgesetz. Des Weiteren wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.