Ein offensichtlich bekiffter Fahrer ist der Polizei Grünstadt am Samstag ins Netz gegangen. Nach Angaben der Polizei wurde gegen 14 Uhr ein 21-jähriger BMW-Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim in der Stadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich für die Beamten Anzeichen bei dem jungen Mann, welche auf einen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein anschließender Schnelltest verlief erwartungsgemäß positiv auf THC. Dem jungen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.