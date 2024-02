Die TSG Grünstadt hat die Beiträge erhöht. Ende Januar wurden zum ersten Mal die neuen Gebühren von den Konten der Mitglieder abgebucht. Viele wunderten, manche ärgerten sich – weil sie sich schlecht informiert fühlten.

So gab es zum Beispiel auf der Homepage des Vereins bis zum 5. Februar keinerlei Informationen zur Erhöhung um rund 30 Prozent, die bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 22. November mehrheitlich von den 65 anwesenden Stimmberechtigten beschlossen worden war. Zuvor hatte die TSG satzungsgemäß eingeladen und auch auf ihrer Internetseite über die Versammlung und deren Themen informiert. Dass es danach keine Mitteilung über die Beschlüsse gab, erklärte die Vorsitzende Hatun Joseph der RHEINPFALZ so: Die Position des Pressewarts sei derzeit unbesetzt, sie werde aber „nacharbeiten“. Und sie hielt Wort: Nicht einmal 24 Stunden dauerte es, bis ein Auszug aus dem Protokoll der Mitgliederversammlung unter „Aktuelles“ auf der Seite des Vereins im Internet stand.

Große Zugewinne nach Pandemie

Hier können die Mitglieder nun nachlesen, warum die Beiträge gestiegen sind: Höhere Kosten, Inflation und dadurch ein Minus bei der Jahresabrechnung 2022. So wurde erhöht: Für Kinder und Jugendliche sind statt fünf Euro jetzt 6,50 Euro monatlich zu zahlen, der Jahresbeitrag hat sich von 60 auf 78 Euro erhöht. Für das erwachsene Einzelmitglied ging es von neun auf zwölf Euro (104 auf 144 Euro), bei Junioren und Senioren von sechs auf acht Euro (72 auf 96 Euro). Bei Familien sind die Prozentsätze ähnlich, die absoluten Zahlen natürlich höher. Alleinerziehende zahlen jetzt für sich und ihre Kinder monatlich 17 statt 13 Euro, im Jahr sind das 204 statt 156 Euro. Für Familien mit zwei Erwachsenen stieg der Monatsbeitrag von 20 auf 26 Euro, pro Jahr von 240 auf 312 Euro.

Zum Vergleich: Die TSG Eisenberg mit einem ähnlich breit gefächerten Programm nennt auf ihrer Homepage niedrigere Monatsbeiträge. Für Kinder bis 14 Jahre etwa werden vier Eur fällig, für Jugendliche 4,60, für Erwachsene sieben und für Familien ab drei Personen 14 Euro. Nach Auskunft der Vorsitzenden hätte die TSG, um rote Zahlen zu vermeiden, schon früher die Beiträge erhöhen müssen. Der Verein habe zu Zeiten der Pandemie aber davon abgesehen, weil dies ohne oder mit nur eingeschränktem Sportbetrieb den Mitgliedern schwer zu vermitteln gewesen wäre. Joseph bestätigte zudem, dass man gut durch diese schwierige Zeit gekommen sei und zu den wenigen Vereinen gehöre, die „nach Corona“ die Anzahl der Mitglieder deutlich steigern konnte. So gehören nach TSG-Angaben jetzt 1950 Personen dem Verein an, am 1. Januar 2022 waren es lediglich 1600.

Etliche Gegenstimmen bei Satzungsänderung

All diese Informationen finden sich jetzt auch auf der Homepage im Protokoll von der außerordentlichen Mitgliederversammlung. Dort ist auch nachzulesen, dass die bisherige Satzung, rund 20 Jahre alt, modernisiert wurde. Ihr Entwurf enthielt allerdings mehr Gegenstimmen als die Beitragserhöhung. Aber der Auszug aus dem Protokoll informiert auch nicht über alle Punkte, die in der Satzung geändert wurden.

So wurde festgeschrieben, dass künftige Beitragsanpassungen nicht durch eine Mitgliederversammlung beschlossen werden müssen, sondern dass der erweiterte Vorstand entscheidet. Die Satzungsänderung wurde kontrovers diskutiert und auch angeregt, dass bei künftigen Versammlungen schon in der Einladung deutlich gemacht werden soll, wenn „schwerwiegende Änderungen“ anstehen.