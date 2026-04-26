Ein 37-jähriger Mann wollte nicht warten und fuhr entgegen der Fahrtrichtung in einen Kreisel. Fast kam es zum Unfall. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.

Um eine Ölspur zu entfernen, sperrten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt am Freitag gegen 19.42 Uhr den Kreisverkehr an der B47 bei Hettenleidelheim. Dadurch kam es zum Rückstau auf den Straßen, die zum Kreisverkehr führen. Abwarten wollte ein 37-jähriger Mann offenbar nicht und fuhr in den Kreisverkehr – und das entgegen der Fahrtrichtung. Laut Polizeiangaben fuhr gleichzeitig ein Auto von der Straße aus Richtung Wattenheim kommend in den Kreisel. Die bisher unbekannte Person musste bremsen, um einen Zusammenstoß mit dem 37-Jährigen zu verhindern.

Mann verweigert Urinprobe

Die Beamten setzten dem Falschfahrer nach und stellten ihn auf der L520 bei Wattenheim. Dort machten sie eine Kontrolle. Dabei stellte die Polizei laut Meldung „drogentypische Auffälligkeiten“ bei dem Mann fest. Die Beamten boten dem Fahrer an, einen Urintest zu machen, was dieser ablehnte. Als Folge verbot die Polizei dem Mann die Weiterfahrt und ordnete an, dass ihm Blut abgenommen wird. Den 37-Jährigen nahmen sie mit auf die Dienststelle. Gegen den Mann läuft nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Die Polizeiinspektion Grünstadt sucht jetzt den Fahrer oder die Fahrerin des Autos, das aus Richtung Wattenheim kam und bremsen musste. Der oder die Geschädigte wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de zu melden. Auch Aussagen von Zeugen, die etwas zu der Tat sagen können, nimmt die Polizeiinspektion entgegen.