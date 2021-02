Es war eine große Premiere, die sich vor einem Jahr in Bockenheim zutrug: Dort ging der erste Murmeltiertag auf europäischem Boden über die Bühne. Ein Murmeltier erstellte die Wetterprognose für die nächsten sechs Wochen – und brachte damit einen Hauch von Amerika in die Pfalz.

Das Ganze basiert auf einer Bauernregel für den 2. Februar: „Wenn der Dachs an Mariä Lichtmess seinen Schatten sieht, bleibt es noch sechs Wochen lang Winter.“ Mangels Dachs haben die Deutschen in Pennsylvania ein Murmeltier (= Grundsau) als Wetterfee genommen. In jenem amerikanischen Bundesstaat, den viele pfälzische Auswanderer im 18. Jahrhundert zur neuen Heimat erkoren, gibt es seit 1934 rund um Mariä Lichtmess eine Veranstaltung am „Grundsaudaag“. Vergangenes Jahr – Corona war schon in der Welt, aber noch nicht in der Pfalz – feierte man in der Bockenheimer Emichsburg dann erstmals einen Grundsaudaag in der Alten Welt: mit Kunst und Klamauk, Lustigem und Ernstem, Patriotischem und Quasi-Religiösem. Die Stimmung war super.

„Da die Veranstaltung ein großer Erfolg war, entschlossen wir uns, diesen Tag als feste Institution in unserem Veranstaltungskalender zu etablieren“, informiert Heike Benß, Geschäftsführerin des Förderkreises Mundart, der die Feier mit der Gemeinde ausgetragen hat. Um die eben erst entstandene Tradition nicht gleich unterbrechen zu müssen (Corona!), hat der Sprachwissenschaftler Michael Werner ein Video gedreht, das heute bei „Youtube“ gezeigt wird. Hier erfahren Interessierte, welches Wetter „Bockrem Bert“ voraussagt. Hauptmann Herbert Tiefel wird das vom Murmeltier Vorhergesagte „übersetzen“. Es hat übrigens auch ein Zuhause – in einem Fass am Haus der Deutschen Weinstraße, gespendet vom Weinlabor Neumann, mit Fenster und Tür versehen von Schreiner Harald Nissle. Ein Haus wie es sich für ein ordentliches Murmeltier an der Weinstraße gehört.