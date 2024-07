Er habe seine damalige Partnerin und seine Mutter misshandelt und gewürgt: Wegen dieses Vorwurfs musste sich ein Grünstadter in Frankenthal verantworten, nun ist das Urteil gefallen. Wegen gefährlicher Körperverletzung bekommt der 43-Jährige zwei Jahre und neun Monate Haft. Den überwiegenden Teil dieser Zeit wird der 43-Jährige in einer Entziehungsanstalt verbringen. Damit kommt er relativ glimpflich weg, zunächst hatte ihm sogar Sicherungsverwahrung gedroht. Das hätte bedeutet: Wegen seiner vielen Vorstrafen wäre er als gefährlich eingestuft und zum Schutz der Allgemeinheit auf unbestimmte Zeit weggesperrt worden. Ein erster Psychiater hatte das in einem Vorab-Gutachten auch schon befürwortet, ein zweiter im Prozess dann aber ganz andere Aussagen gemacht.

Was er dem 43-Jährigen für eine Störung bescheinigte und wieso sich der Vorsitzende Richter am Ende „ein bisschen fassungslos“ gab, steht im ausführlichen Bericht.