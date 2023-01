Ein 67-Jähriger hat beim Rangieren sein Fahrzeug so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Wie die Polizei mitteilt, hat der Mann am Montag gegen 15.30 Uhr auf der Landstraße 453 zwischen Dirmstein und Obersülzen sein Auto in eine andere Position bringen wollen und dabei den Tank aufgerissen. Der ausgelaufene Kraftstoff musste durch die Freiwillige Feuerwehr beseitigt werden. Der Pkw war nach der Aktion nicht mehr fahrbereit.