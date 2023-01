Die Dorfgemeinschaft in Altleiningen ist intakt. Das zeigt sich stets, wenn es darauf ankommt, etwa wenn Existenzen bedroht sind, eine Kulturstätte vernichtet wurde, Veranstaltungen zu organisieren oder Projekte umzusetzen sind. Dieses Fazit wurde auf dem Neujahrsempfang gezogen.

Als die Verbandsgemeinde Leiningerland Anfang Februar begann, Wasserleitungen zu erneuern und dafür die Landstraße 520 bei Neuleiningen-Tal komplett sperrte, wurde es sehr ruhig in Altleiningen. Große Umwege nahmen die Kunden der Gewerbetreibenden nicht in Kauf und so kam es bei den örtlichen Firmen zu Umsatzeinbrüchen. Als die L520 dann nicht wie geplant im Mai wieder geöffnet wurde, sondern wegen des Ausbaus der Ortszufahrt nach Battenberg noch bis September dicht bleiben sollte, begehrten die Altleininger gemeinsam auf.

Und das mit Erfolg, wie Ortsbürgermeister Gunther Schneider (WG Dennhardt) am Freitag beim Neujahrsempfang, für den noch Stühle herbeigeschleppt werden mussten, bilanzierte. Stolz auf die Dorfbewohner zeigte er sich auch mit Blick auf das Hexenhäuschen, das im Juli einer Brandstiftung zum Opfer fiel. Viele Leute hätten sich bereiterklärt, beim Wiederaufbau zu helfen. Spenden in knapp fünfstelliger Höhe sind eingegangen. Auch beim Schneebruch im April habe sich gezeigt, dass die Dorfgemeinschaft funktioniere, so Schneider.

Viele fleißige Helfer

Großartig mitangepackt hätten viele bei der Gestaltung des Mehrgenerationenplatzes. „Mehr als 3000 ehrenamtliche Arbeitsstunden sind in das Projekt geflossen und über 800 Maschinenstunden mit kostenlos zur Verfügung gestellten Geräten und Fahrzeugen“, rechnete der Ortschef vor. Entstanden sei ein Areal der Begegnung, das seinesgleichen suche. Schneider lobte die Altleininger auch dafür, dass sie innerhalb von nur sechs Wochen ein Programm für das erste Verbandsgemeindefest entwickelt haben und dass sie sich mit drei Stationen beim Eckbach-Mühlenwanderweg-Jubiläum engagierten. Als gelungen bezeichnete er die Premiere des Dorfflohmarktes sowie die Kerwe, die Aktion „Wandern und Genießen“ und den Adventsmarkt.

VG-Beigeordneter Karl Meister (FWG) hob ebenfalls die Leistungen der Altleininger hervor, gerade mit Blick auf das Verbandsgemeindefest, das in kurzer Zeit auf die Beine gestellt werden musste. „Die Mertesheimer haben in diesem Jahr für das zweite VG-Fest eine längere Vorbereitungszeit“, so Meister. Er zählte auch Etliches auf, was die Verwaltung trotz dreijähriger Corona-Zwangspause umsetzen konnte, etwa im Infektions-, Katastrophen-, Brand- und Gewässerschutz. Der Wasserspielplatz, der bei der Eckbach-Renaturierung in Altleiningen entstanden sei, könne vielleicht zusammen mit dem Mehrgenerationenplatz eingeweiht werden, sagte Meister, der ein Gemälde von Heinrich Mauersberger überreichte. Der Leipziger Künstler hat den Höninger Torbogen auf Leinwand festgehalten.

Bürgermeister Schneider ging bei dem von einem Trio der Band Ricky and Friends umrahmten Neujahrsempfang auf die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr ein. Hunderte unentgeltliche Stunden riskierten die Aktiven für die Gemeinschaft ihr Leben. Besonders gefordert waren sie 2021 vom Ahr-Hochwasser. „Vom 15. bis 18. Juli waren sie mehr als 62 Stunden im Katastrophengebiet im Einsatz“, so Schneider. Aus dem vergangenen Jahr sei ihm vor allem der Schneebruch am 8. April in Erinnerung, als die Ehrenamtlichen innerhalb von 19 Stunden mehr als 120 Bäume und dicke Äste von den Straßen räumten. „Und am 18. Juli um 15.20 Uhr ging der erste Alarm zu einer Serie von Waldbränden ein“, erzählte er und ehrte einige Feuerwehrleute, allen voran Werner Müller für 40 Jahre Dienst, Stefan Schulz für 25 Jahre sowie Alexander Linkenbach und Florian Pontes für jeweils 15 Jahre. Zu guter Letzt stürmten die Gogeljodler die Bühne und forderten nach drei Jahren Abstinenz den Rathausschlüssel.