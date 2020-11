Erneut ist es auf der Bundesstraße 271 zwischen Grünstadt und Bockenheim an der Einmündung der Landesstraße 516 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist am Mittwochnachmittag um 15.55 Uhr ein 22-Jähriger aus dem Donnersbergkreis die B 271 gen Bockenheim gefahren und wollte an besagter Einmündung nach links in Richtung Asselheim abbiegen. Dabei missachtete der junge Mann den Vorrang eines 23-jährigen Pkw-Fahrers aus Freisen. Es kam zum frontalen Zusammenstoß, bei dem sich der 23-Jährige eine Verletzung an der Hand zuzog. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 7000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich bereits ab Kreisel Asselheim gesperrt werden.