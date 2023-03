Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während die meisten sich danach sehnen, es im Ruhestand mal endlich etwas langsamer angehen zu lassen, hat Helmut Biermann sich selbstständig gemacht. Der 62-Jährige baut in seiner feinmechanischen Manufaktur in seinem Wohnhaus in Ebertsheim High-End-Plattenspieler.

Es gab mal eine Zeit, da ließ sich Helmut Biermann von der Bequemlichkeit verführen. Es war eine Zeit, in der ihm die CD doch irgendwie ganz praktisch erschien. Eine Phase, damals in den