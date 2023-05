Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein großer Name allein sorgt noch nicht für großes Theater. Dies hat das Gastspiel der Komödie „Celine“ in Eisenberg gezeigt. In dem Boulevardstück von Maria Pacôme geht es um die Begegnung zweier Diebe und die Kunst der Täuschung.

Zugegeben, der zweite Teil der Produktion der Theatergastspiele Fürth nach der Pause war besser. Aber bei relativ bekannten Namen wie Christine Neubauer und Gerda Steiner