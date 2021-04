Die Zweitligaturner der TSG starten mit einem Heimwettkampf gegen den TV Großen-Linden in die abgespeckte Saison. Für die jungen Grünstadter Turner dürfte es eine aufregende Saison werden.

Früher hätte es nach der Ansicht von TSG-Coach Florian Bachmann nicht anfangen sollen. „Die sechs Wochen Corona-Pause hat man schon gemerkt“, gesteht Bachmann. Doch auch im Anschluss an die Zwangspause war die TSG nicht vom Glück verfolgt.

Die Vorbereitung lief alles andere als gut für die TSG. Nach den verletzungsbedingten Ausfällen von David Jäger (Schulterverletzung) und den angeschlagenen Turnern Joachim Kindler (Rückenverletzung), Michel Gumminger (Nasenbruch), Paul Studenski (Fußverletzung) sowie dem Abgang von Viktor Weber, ist der Nachwuchs gefragt. „Die Jungs sind top motiviert und haben Bock drauf“, berichtet Bachmann. Es sei gut für die jungen Talente, das sie turnen können. „Vor allem ohne den Druck durch den aufgehobenen Abstieg.“

Corona bedingt musste die TSG einige Veränderungen bei ihren Ausländerpositionen vornehmen. Sowohl Vlad Cotuna aus Rumänien als auch Publikumsliebling Edgar Boulet aus Paris werden Grünstadt in dieser Saison nicht zur Verfügung stehen. Vom Ausländertrio der vergangenen Saison ist lediglich Joe Cemlyn-Jones noch dabei.

Für die Positionen von Boulet und Cotuna hat sich die TSG Ersatz verpflichtet. Neu im Team sind die beiden jungen Schweizer Ian Raubal und Tim Randegger. Letzterer darf, wie auch Cemlyn-Jones, am Samstag gleich alle Geräte turnen. „Wir versuchen, mit zwei Ausländern zu planen, sodass wir reagieren können, wenn etwas passiert“, erklärt Bachmann.

Ebenfalls an sechs Geräten dürfen sich Lasse Gauch und Eigengewächs Justus Fröhlich präsentieren. „Letzte Woche hat der Justus noch mal auf den Baden-Württembergischen Meisterschaften einen Wettkampf als Vorbereitung geturnt“, berichtet der Coach. Fröhlich wird einer derjenigen sein, die die Abgänge und Ausfälle ersetzen müssen. Ganze zehn Übungen müssen von ihm und den anderen Turnern aufgefangen werden, sagt Bachmann. Entstanden ist diese große Lücke durch den Ausfall Jägers und den Abgang von Viktor Weber. Außerdem hat Jan Damrau für diese Saison abgesagt. Dementsprechend werden die jungen Turner viel Verantwortung tragen – ja fast schon tragen müssen. „Das sind jetzt keine Kinder mehr, die sind alle 18, die können Verantwortung übernehmen“, macht der Trainer klar. Dessen seien sich die Turner aber bewusst. „Die Jungs sind heiß wie Frittenfett. Sie nehmen das an und wollen ihr Bestes geben“, berichtet Bachmann. Bereits in der vergangenen Saison wurden die jüngeren Turner an das Wettkampfsystem und die Atmosphäre herangeführt. Neuland dürfte die Saison dementsprechend nicht sein.

Neuland sind hingegen die verkleinerten Gruppen in der 2. Bundesliga Nord. Dort startet die TSG in der B-Gruppe, die mit vier Teams besetzt ist. Der KTV Fulda, TG Saar II und der TV Großen-Linden heißen die Gegner. Um nach drei Wettkämpfen eine Chance auf das Halbfinale zu haben, muss mindestens ein Wettkampf gewonnen werden. Besser wären allerdings zwei Siege. „Da kommt eine andere Dynamik rein“, befindet Bachmann, der sich über einen Halbfinaleinzug freuen würde.

Der Coach startet mit der TSG-Mannschaft zu Hause gegen TV Großen-Linden. Bachmann erwartet gegen die Hessen einen Wettkampf auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr. „Das war 2019 ein klares Ergebnis, aber dadurch, dass wir verletzungsgeschwächt sind, wird das ein spannender Wettkampf“, schätzt der Trainer der TSG.

TSG-Team David Jäger, Lasse Gauch, Michel Gumminger, Justus Fröhlich, Noah Graf, Joachim Kindler, Tim Volz, Paul Studenski, Thore Gauch, Joe Cemlyn-Jones, Ian Raubal, Tim Randegger, Niko Weickert.