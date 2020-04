Der Fahrer eines dunkelblauen Mercedes-Benz wollte in der Nacht zum Mittwoch auf dem Parkplatz am Maxi-Autohof, oberhalb des McDonald’s-Restaurants, driften, doch wie die Polizei mitteilte, endete das nächtliche Abenteuer an einem Laternenmasten. Gegen 0.35 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Er habe zwei junge Männer im Alter von etwa 20 Jahren gesehen, wie sie nach dem Aufprall nach dem Schaden geschaut hätten. Danach seien sie davongefahren. Nach einer Fahndung konnten die Beamten das Auto ermitteln. Den Schaden schätzt die Polizei auf 4000 Euro.