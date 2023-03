Am Montag kam es gegen 11 Uhr auf der Kirchheimer Straße in Grünstadt auf Höhe der Einmündung zum Südring zu einem Unfall. Ein 55-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis fuhr mit seinem Toyota rückwärts aus einer Parklücke auf die Kirchheimer Straße auf, wo er mit einem anderen Fahrzeug kollidierte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 06359 9312 0.